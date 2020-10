Ranieri confessa: "Volevo Adrien Silva già al Leicester: mi serviva uno così alla Sampdoria"

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha speso belle parole per il nuovo acquisto blucerchiato Adrien Silva nell'intervista concessa a Sky Sport dopo la vittoria di Firenze: "Volevo Adrien già al Leicester, ma alla fine lo acquistarono l'anno dopo che ero andato via. Lo conosco bene, è un centrocampista con qualità e personalità, ma che sa anche difendere e fare legna quando serve. Mi mancava in questa rosa un giocatore con le sue caratteristiche, è ottimo nelle due fasi", le sue dichiarazioni sul portoghese in arrivo dalle Foxes.