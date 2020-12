Ranieri e i giovani della Sampdoria: "Verre mi ha sorpreso, bello averlo in squadra"

vedi letture

Intervista al Corriere dello Sport per Claudio Ranieri, che fra le altre cose parla anche dei tanti giovani che si stanno mettendo in mostra con la maglia della sua Sampdoria: "Jankto sta facendo bene, ha 24 anni, ha fatto gol e assist. Damsgaard è un 2001 interessante. Askildsen ancora non sta giocando ma sta migliorando e poi Verre mi ha sorpreso molto, lo conoscevo come avversario, è bello averlo in squadra".

Verre era un promettente centrocampista nella Roma.

"Con Juric giocava falso nove, con due punte larghe, oppure dietro alla punta, centrocampista avanzato o trequartista. Poi i ruoli si evolvono. Io pure avevo cominciato da attaccante e poi sono diventato difensore perché nella Primavera e nella De Martino non la buttavo mai dentro... (ride, ndr)".