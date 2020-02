vedi letture

Ranieri: "Il VAR c'è, usiamolo sempre. E magari diamo il challenge alle squadre"

"La VAR deve essere utilizzata sempre. Quando un episodio è dubbio, l'arbitro deve essere richiamato a vedere le immagine per prendere la decisione giusta. All'inizio si usava tanto, ora troppo poco". Inizia così l'analisi di Claudio Ranieri al Corriere dello Sport in merito al VAR e al suo utilizzo.

Il tecnico di Testaccio poi continua: "Il challenge può essere una buona idea. Lo è. In altri sport è così e funziona. Magari potremmo dare a ogni formazione una chiamata per tempo".