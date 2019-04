Ranieri ricorda: "Persi Thiago Motta e Coutinho. E la mia Inter si spense"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa a due giorni dalla sfida con l'Inter, il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha ricordato anche la sua esperienza passata in nerazzurro: "Ogni piazza ha le proprie peculiarità e dipende tanto anche dal momento storico. Io ho avuto poco tempo per conoscere Milano e ho avuto la sfortuna di perdere due giocatori come Thiago Motta e Coutinho. Fin quando c'erano loro l'Inter si era ripresa, poi quando Motta ha scelto di andare al PSG la squadra ha perso riferimenti e si è spenta".