Ranocchia: "I media attaccano molto l'Inter, vedete Hakimi... Sono passati 10 anni dal Triplete"

vedi letture

Hai vissuto diverse ere in questo club, come racconti questa in corso? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter che ha così risposto alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. "Quello che abbiamo dimostrato lo scorso anno e quello che stiamo dimostrando quest'anno pur con tutte le difficoltà del caso credo sia importante. Dobbiamo analizzare il momento, abbiamo finito la stagione il 21 agosto e in molti sono andati in nazionale il 27-28 agosto.... Questo è un anno di crescita e tra le mille difficoltà siamo ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, si può dire quello che si vuole ma siamo ancora in corsa. In campionato abbiamo fatto ottime partite e siamo lassù. All'Inter quando le cose vanno male si vede solo il negativo. Perché succeda non lo so, all'Inter è sempre stato così. Forse perché negli anni precedenti tutti erano abituati a vincere trofei ma ora sono passati anche 10 anni di non vittorie. Va cambiato anche un po' il modo di ragionare, i media attaccano molto i ragazzi. Hakimi, ad esempio, è un ragazzo giovane e si deve ambientare, ha qualità e ogni giorno si legge del caso Hakimi. Siamo a inizio anno e siamo ancora in corsa per tutti i nostri obiettivi".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Andrea Ranocchia