Real Madrid, Carvajal: "Finale Champions contro CR7? Ci metto la firma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid, qualificatosi al secondo posto del girone alle spalle del Paris Saint-Germain, è lo spauracchio maggiore per le prime in vista del sorteggio degli ottavi di finale il programma il prossimo lunedì. Il terzino destro dei blancos, Dani Carvajal, si è soffermato sulla volontà di Ronaldo di affrontare i suoi ex compagni in finale: "Ritrovare già agli ottavi Cristiano? Noi siamo tranquilli, sappiamo che nessuno vorrebbe incontrarci. Una finale contro di lui? Io ci metto la firma”, questo quanto riportato da As.