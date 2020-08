Real Madrid, fumata bianca vicina per il rinnovo di Sergio Ramos: firmerà fino al 2023

Negli ultimi mesi in casa Real Madrid si è a lungo discusso della situazione contrattuale di Sergio Ramos. Il capitano Blancos è in scadenza 2021 e fino ad oggi il rinnovo sembrava complicato: il giocatore ha già 34 anni e la politica del Real Madrid è piuttosto chiara per ciò che riguarda i nuovi contratti dei giocatori con più di 30 anni. In questa situazione, il Real non intende offrire contratti pluriennali, ma solo rinnovi di anno in anno. Una situazione che non trovava il favore di Ramos e per questo motivo secondo As sarà fatta un'eccezione: il presidente Florentino Perez dopo il successo in Liga aveva annunciato che Ramos avrebbe chiuso la carriera al Bernabeu ed in tal senso sarebbe in dirittura d'arrivo un rinnovo di contratto biennale, ovvero fino al 2023.