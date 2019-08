Real Madrid, cosa manca: tra Pogba e un fuoriclasse in attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci saranno nuovi acquisti? In realtà Zinedine Zidane ha in mente un solo calciatore, ovvero Paul Pogba. In attesa del francese il Real Madrid vuole assolutamente ripartire dopo un anno da dimenticare, secondo le concezioni blancos non è concepibile rimanere un anno senza trofei.

Il sogno Neymar continua ad essere più uno sgambetto ai rivali di sempre, anche se il brasiliano potrebbe inserirsi al meglio nello scacchiere tattico di Zidane: con il possibile arrivo del brasiliano si potrebbe rivedere ancora una volta il 4-3-3. Manca poco a questo Real, anche se un trascinatore come CR7 è difficile da trovare.

COSA MANCA - Le merengues hanno perso la propria identità dopo la cessione di Ronaldo, ma ora la squadra allenata da Zidane vuole ripartire al meglio e ritrovare quell'attaccante in grado di potersi caricare la squadra sulle spalle durante i momenti complicati. L'idea Neymar rimane, ma al momento il brasiliano vuole assolutamente tornare a Barcellona.

L’acquisto più importante rimane quello di Hazard, che può essere inserito in più schemi. In attacco ci sono già gli elementi adatti per potersi imporre in Liga, il problema riguarda tutta la rosa e l’assenza di ricambi di livello in tutte le zone del campo. D'altronde l'obiettivo della società è quello di tornare competitiva soprattutto in Champions League.

Ci sono anche diversi problemi che coinvolgono anche i nuovi arrivati. Jovic non convince il tecnico, Isco e Mariano Diaz sono già con le valigie in mano. Stesso discorso per James, sicuramente manca quel qualcosa in più in panchina se partiranno gli uomini già citati. Ma attenzione alle esigenze, Zidane ha già dimostrato di considerare tutti quando ci sono emergenze legate agli infortuni.

OGGI GIOCHEREBBE COSÌ – Il modulo di base sarà il 4-3-3, anche se l'allenatore francese ha già cambiato spesso modulo in questo inizio di stagione. Al momento si va verso il tridente, ma il tutto dipenderà anche da chi rimarrà prima della fine del mercato: il 3-5-2 e un eventuale 4-2-3-1 potrebbero essere valide alternative durante la stagione.

(4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, HAZARD. All: Zidane (confermato).