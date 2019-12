Rebus a centrocampo, dietro Rugani-Demiral: la probabile della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi da interno è un'opzione, ma a quel punto la trequarti della Juventus, domani contro il Bayer Leverkusen, rimarrebbe abbastanza sguarnita a livello numerico. Il vero rebus di Maurizio Sarri è a centrocampo, dove lo stesso tecnico ha ribadito in questi giorni di aver lavorato su alcuni giocatori e la possibilità di schierarli in ruoli fin qui unusuali. Escluso, almeno a leggere le sue parole, l'esperimento di Adrien Rabiot come regista: il francese potrebbe comunque partire titolare, con Pjanic a dettare i ritmi e Cuadrado che dovrebbe "vincere" il ruolo di mezzala destra. Senza escludere lo stesso Rabiot lì ("ha dimostrato di potersela cavaare") con Matuidi al suo solito posto.

Dietro riposa Bonucci e gioca Buffon. Sempre stando alle parole di Sarri, tutto fa pensare che il capitano possa rifiatare: a quel punto, Demiral-Rugani come coppia centrale. Davanti a Gianluigi Buffon, che tornerà a difendere i pali della Juve a un anno e mezzo di distanza dal famoso bidone della spazzatura nascosto nel cuore di Michael Olivier. Sulle fasce, Danilo a destra e De Sciglio a sinistra.

La probabile della Juve (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.