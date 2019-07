Rebus Icardi, week-end a Ibiza anche per fare il punto sul suo futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fine settimana a Ibiza per Mauro Icardi, ex capitano dell'Inter escluso da Antonio Conte per la tournée in Asia. Il centravanti di Rosario, riporta 'SportMediaset' raggiungerà la moglie-agente anche per fare il punto sul suo futuro: la Juventus temporeggia ma fino al 10 agosto l'attaccante argentino darà la priorità ai bianconeri. Il Napoli, invece, è pronto a chiudere in fretta ma in questo momento non ha ancora il sì definitivo del calciatore.