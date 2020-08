Record Immobile: 3 volte Re dei bomber in A con 2 maglie diverse. E la Lazio supera la Roma

vedi letture

Per la decima volta nella storia della Serie A, un calciatore della Lazio ha vinto la classifica cannonieri. In questa speciale graduatoria la squadra biancoceleste ha superato la Roma, ferma a 9.

Record su record anche per Ciro Immobile, che diventa il primo giocatore a vincere per tre volte la classifica cannonieri della Serie A con due maglie diverse: nel 2014 con la maglia del Torino, nel 2018 e nel 2020 con quella della Lazio. Di seguito le statistiche riportata da 'Lazio Page'.

Ciro #Immobile è il primo giocatore della storia della Serie A a vincere il titolo di capocannoniere per 3 volte (Torino 2014, Lazio 2018 e 2020) con due squadre diverse — Lazio Page (@laziopage) August 1, 2020