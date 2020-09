Retroscena L'Equipe: Tuchel era dubbioso sul riscatto di Icardi. L'ha convinto Leonardo

L'Equipe racconta di un retroscena di mercato relativo all'acquisto a titolo definitivo operato dal PSG nei confronti dell'Inter per Mauro Icardi. Secondo il quotidiano francese, il tecnico dei parigini Thomas Tuchel non sarebbe stato troppo deciso nel voler riscattare l'attaccante argentino, finendo però per essere convinto dal proprio ds Leonardo. Il dirigente brasiliano, infatti, aveva visto l'occasione per strappare il cartellino con un prezzo abbassato rispetto a quanto previsto dalla clausola rescissoria e dall'accordo precedente.