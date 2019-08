© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembra proprio che entro brevissimo arriveranno novità definitive sul conto di Franck Ribery, 36enne ex Bayern sul quale è in pressing anche la Fiorentina. Sul suo profilo Instagram, il francese ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae in palestra, accompagnato dalla didascalia: "Pronto per una nuova sfida". Eccolo.