Rigore allo Stadium, Marchegiani: "Se l'ha dato per la scivolata di Bentancur è inventato..."

vedi letture

Luca Marchegiani opinionista 'Sky' ha così commentato il rigore concesso all'Olympique Lione contro la Juventus, penalty trasformato da Depay dopo 12 minuti. "Se l'arbitro ha dato rigore non può essere per l'intervento di Bentancur. Magari ha fischiato una presunta spinta di Bernardeschi, non lo so, perché l'intervento di Bentancur è pulito. Se ha dato il rigore per la scivolata di Bentancur è davvero inventato", ha detto Marchegiani che dopo aver rivisto tutta l'azione conferma il suo giudizio: "Non sembra proprio che Bernardeschi tocchi Aouar".

Clicca qui per la diretta testuale di Juventus-Olympique Lione