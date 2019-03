Rigore col VAR, Caputo segna: Empoli-Frosinone 1-0 al 20'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ciccio Caputo porta l'Empoli in vantaggio sul Frosinone, trasformando un calcio di rigore al 20'. In un primo momento Massa non aveva assegnato il penalty per il contatto tra Paganini e Farias. Manganiello suggerisce l'on-field review, che convince il fischietto ligure a concedere la massima punizione dopo un paio di minuti. Caputo è freddissimo dal dischetto, conclusione forte e centrale.