Rigori a sfavore: ben 10 contro la Juventus. Ultima l'Inter a 4, guida il Lecce con 12

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola stila la classifica dei rigori a sfavore in questa Serie A. Guida il Lecce a quota 12, a sorpresa dietro c'è la Juventus a 10 insieme a Brescia e Parma. Diverso il discorso per le altre big: l'Inter ne ha avuti solo 4 contro, 6 invece per Atalanta e Lazio, ovvero le altre squadre in zona Champions League.

Rigori contro

Lecce 12

Brescia, Juventus, Parma 10

Fiorentina, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese 9

Bologna, Genoa 8

Milan, SPAL 7

Atalanta, Lazio, Napoli, Sampdoria, Verona 6

Inter 4