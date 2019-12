Rincon sblocca subito, Strefezza pareggia: Torino-SPAL 1-1 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Equilibrio e tante occasioni da gol in un primo tempo tutto sommato piacevole. All'Olimpico-Grande Torino è 1-1 dopo 45': Rincon sblocca dopo 4', Strefezza pareggia al 42'.

La sblocca El General - La beffa di una settimana fa è ancora viva nella mente dei giocatori granata, che mettono subito il turbo e passano dopo appena quattro minuti di gioco. Rincon spacca la porta con un siluro da posizione ravvicinata, sfruttando un pasticcio difensivo degli ospiti sugli sviluppi di un calcio piazzato. Uno a zero e match in discesa per la formazione di Mazzarri.

Strefezza suona la carica, Paloschi spreca - La SPAL fa molta fatica a reagire: poche idee, la manovra è lenta e prevedibile. Intorno alla metà della frazione, però, si accende Strefezza. L'esterno prima impegna Sirigu con un destro potente e velenoso, poi pennella sulla testa di Paloschi un assist col contagiri. Perso da Bremer, l'ex Milan si ritrova a tu per tu con il portiere di casa e prova a piazzare, ma spedisce clamorosamente a lato.

Pareggio improvviso - Mazzarri capisce che qualcosa non va e richiama i suoi ragazzi. Belotti è isolato e i granata si affidano un po' troppo ai lanci lunghi, gettando così diversi palloni. Alla mezzora Berenguer suona la sveglia: solito movimento a rientrare partendo dalla sinistra e destro velenoso, su cui Berisha si supera. Il numero uno ferrarese si ripete poco dopo, quando nega a Belotti la gioia del gol al termine di un'ottima triangolazione con Rincon. Quando il Torino sembrava aver superato il momento difficile, arriva il pareggio della SPAL che sfrutta l'assenza di Ansaldi (costretto poi a uscire per infortunio) per sfondare sulla destra: la palla termina tra i piedi di Strefezza, che calcia benissimo con il destro e non lascia scampo a Sirigu, firmando il suo primo gol in Serie A. Il Torino sbanda pericolosamente e Petagna ha la grande occasione per l'1-2, ma conclude debolmente. Uno a uno all'intervallo, tra i fischi del pubblico.