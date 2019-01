Rinnovo Icardi, Maurito diventerà il secondo più pagato della A

Il secondo giocatore più pagato della Serie A, dopo l’inarrivabile Cristiano Ronaldo. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare (come tutto fa pensare) la fumata bianca tra Mauro Icardi e l’Inter, il capitano nerazzurro salirebbe in questa particolare classifica. L’offerta attuale prevede infatti un ingaggio da 7 milioni all’anno: lo stesso di Paulo Dybala, con cui dividerebbe il secondo gradino del podio. Ma, con la trattativa ancora in atto, Icardi può ancora staccare la Joya. Lontanissimo CR7 coi suoi 31 milioni annui, l’argentino staccherebbe Pjanic (6,5), Douglas Costa e Donnarumma (6).