Ripresa del calcio, il primo step è (quasi) a segno: allenamenti di squadra tra una settimana

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che il parere del CTS sul protocollo per la ripresa degli allenamenti di squadra non è arrivato al ministro della salute Speranza. Neanche ieri. Alla base del nuovo rinvio, visto che in origine il verdetto era atteso per sabato, ci sarebbe un accavallarsi di impegni: ci sarebbe luce verde sulla ripartenza degli allenamenti ma è diverso il discorso per il campionato. Le considerazioni saranno girate al ministro Spadafora che ha lavorato al protocollo per le sedute di squadra.