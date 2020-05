Ripresa Serie A, la FIGC ha già inviato il protocollo partite al Ministro Spadafora

La FIGC, in attesa del decisivo incontro in programma il 28 maggio, ha ultimato e inviato il protocollo per le partite al Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La Federazione ha così anticipato i tempi, visto che inizialmente l’invio al ministero era previsto per la giornata di domani. In questo modo Spadafora e soprattutto il Comitato Tecnico Scientifico avranno a disposizione 24 ore di tempo in più per studiare, valutare ed eventualmente proporre modifiche alle linee guida pensate per la ripresa del campionato di Serie A. A riportarlo è Sky Sport.