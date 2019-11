Riscatto Mertens, sono 117 col Napoli. E Hamsik adesso è a -4

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giorno dop il pareggio del Napoli sul campo del Liverpool, il Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Dries Mertens, definito "l'uomo della Champions". Il belga, in silenzio in campionato dalla partita con il Brescia, sette giornate e sessanta giorni oggi, in Europa infatti è una sentenza. Sono 117 le reti complessive in azzurro, l'ultimo al cospetto di quel gigante di Alisson che gli ha permesso di scalare ancora un po’ la classifica dei cannonieri di sempre del Napoli in tutte le competizioni.

Hamsik nel mirino - Ora sono 4, le reti che lo dividono da Hamsik e dal record: 117 lui (14 in Champions) e 121 Marek. Che tra una decina di giorni sarà al San Paolo, in occasione dell’ultima della fase a gruppi con il Genk in programma il 10 dicembre, per il grande saluto mai consumato.