Ritmo e occasioni, ma nessun gol: Atalanta-Udinese 0-0 all'intervallo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta si gioca la Champions, l'Udinese la permanenza in Serie A e si vede. Primo tempo senza gol ma a dir poco frizzante in quel di Bergamo: ritmo altissimo in avvio, a rendersi pericolosi sono soprattutto gli orobici con Gosens, il cui colpo di testa è ben respinto da Musso al ventesimo. Poi ci prova De Roon da fuori, ma l'argentino è ancora bravo a dire no. Sempre Gosens sfiora, di nuovo con una giocata aerea, la porta dell'Udinese. Nel finale, un brivido per parte: Kevin Lasagna e Duvan Zapata, con un'occasione a testa, fanno sussultare gli spettatori dell'Atleti Azzurri d'Italia. Nulla di fatto: tante belle giocate, ma per il gol bisognerà sperare nel secondo tempo.