Ritorno alla Roma con Friedkin? Petrachi: "Conosco i piani, non sono io a dover chiamare"

Gianluca Petrachi e il possibile ritorno alla Roma con Friedkin presidente. Anche di questo, nel corso di una intervista a 'Radio Radio', ha parlato l'ex direttore sportivo della Roma: "Ho conosciuto i Friedkin in un pranzo in inverno. Si è parlato del mio modo di lavorare, erano molto interessati ad ascoltare. A febbraio poi avevamo organizzato il lavoro futuro, che oggi io so. A Trigoria c’erano i loro uomini di fiducia, ma poi da lì non li ho mai più sentiti. Io sono in causa con la Roma, mi hanno licenziato per una questione che loro hanno definito una giusta causa, e io nelle sede legali spiegherò che non è così”.

Non dovresti contattare i Friedkin?

“Non sono io che devo farlo, al massimo lo devono fare loro. La Roma ha bisogno di un direttore sportivo, che sia Petrachi o un altro. Io mi sono sempre preso le mie responsabilità, non mi sono mai fatto condizionare dai fattori esterni, ho sempre fatto quello che c’era da fare. Se loro vorranno mi contatteranno, ma magari non capiterà perché a loro non interessa e si faranno raccontare delle cose da chi è dentro Trigoria”.