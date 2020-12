Rivedi Chiesa dopo il 1° gol in Champions: "A papà Enrico ruberei il tiro"

vedi letture

Serata speciale per Federico Chiesa ieri, che ha realizzato la prima rete in bianconero ed in Champions League. Questo il suo pensiero ai microfoni di Sky Sport al termine della gara. "Sono veramente felice per il primo gol. Provo questi movimenti in allenamento, il mister vuole che andiamo a chiudere le occasioni. Ogni volta mi chiede di puntare l'uomo come oggi, devo ancora migliorare molto e fare quello che mi dice il mister. A mio padre invidio il tiro, lui tirava in maniera fantastica sia con il destro che con il sinistro". Riascolta le dichiarazioni di Chiesa al termine del successo contro la Dinamo Kiev.