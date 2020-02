vedi letture

Rivedi Gasperini: "Io tra i migliori tecnici in Europa? Prima arriviamo ai quarti"

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla così della sfida al Valencia rispondendo ad una domanda sul proprio valore come tecnico. C'è chi lo indica come uno dei migliori in Europa: "È dovuto alla classifica, magari c'è qualcun altro che militato in squadre non presenti a questa fase. Noi abbiamo la possibilità di giocarci un ottavo di finale, lo sappiamo, ma non è una cosa che ci toglie il sonno. Si parla un po' poco del Valencia, e lo posso anche capire, ma noi non la pensiamo così. Abbiamo grande rispetto dell'avversario, serve attenzione, prima dei quarti bisogna fare questa partita". In coda il video.