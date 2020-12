Rivedi Gasperini su Romero: "Potrei pensare di metterlo in attacco"

vedi letture

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a SKY dopo il pareggio contro il Midtjylland. “Non era facile, non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione, andiamo a giocarcela con un minimo vantaggio. Per fortuna Romero ha fatto questo bellissimo gol, forse devo metterlo davanti. Non è facile giocare con questa continuità in Champions, poi in campionato vai a incontrare squadre con una settimana regolare rispetto a noi. È un momento di fatica, sostanzialmente solo in attacco”.