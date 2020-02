© foto di Federico Gaetano

Oggi ospite alla premiazione di Panchina d'Oro, Zdenek Zeman ha parlato così del calcio femminile e della sua recentissima crescita, nonostante tanti luoghi comuni: "È in grande sviluppo in Italia, anche per la partecipazione ai mondiali, speriamo vada sempre più avanti. Problema di cultura? Di solito le donne in Italia sono in cucina. Gravissimo? Non so se è grave. Certo è che i maschi devono mangiare". Rivedi le parole di Zdenek Zeman ai nostri microfoni attraverso il video di TuttoMercatoWeb.com.