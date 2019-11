Rivedi lo sfogo di Conte: "In estate non avrei dovuto fidarmi..."

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Antonio Conte ieri in conferenza stampa ci è andato giù durissimo. Dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, l'allenatore dell'Inter è tornato su quanto fatto dalla società in estate in sede di calciomercato: "L'analizzeremo e capiremo tutti insieme. La programmazione l'ho fatta io insieme ai dirigenti, assolutamente. L'ho sempre detto e lo ribadisco, magari mi sono fidato di alcune situazione e non avrei dovuto. Però, va bene..". In basso il video.