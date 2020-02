vedi letture

Rivedi Maran sulla crisi del Cagliari: "Aspettative troppo alto hanno influito negativamente"

Rolando Maran dopo la sconfitta contro il Napoli ha analizzato la crisi del suo Cagliari. La squadra rossoblù, tra le sorprese in positivo della prima parte di stagione, non vince in campionato dallo scorso 2 dicembre: "Non è una questione di provvedimenti, è questione di prendere la strada giusta per uscire da questo impasse che sta durando un po' troppo. E' un periodo di non vittorie che dura da troppo, forse la grande partenza ha creato aspettative troppo alte da parte di tutti. E non lo dico da oggi, ma fin dalla partita con la Lazio. E queste grandi aspettative hanno influito in maniera negativa, la squadra deve tornare a interpretare le partite con più leggerezza. Bisogna ritrovare questo aspetto che per me è fondamentale". In basso il video.