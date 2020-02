vedi letture

Rivedi Pioli sulla lotta Champions: "Prendere l'Atalanta? Pensiamo alla Fiorentina"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ieri in conferenza stampa dopo il successo sul Torino, allontanando i pensieri di rimonta Champions per la sua squadra: "I tifosi sono fantastici, ci incitano tutte le domeniche. Sono solamente da ringraziare, oggi eravamo undicesimi in classifica prima della partita e siamo entrati in uno stadio passionale che ci ha incitato. I risultati sono diventati positivi anche grazie all'ambiente. Pensare di prendere l'Atalanta? C'è spazio solamente per preparare bene la prossima partita tra cinque giorni. E' una gara difficile, contro una Fiorentina forte, poi penseremo alla classifica da sabato sera". In basso il video.