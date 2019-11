© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri ieri s'è soffermato nella conferenza stampa post-gara anche sul gol realizzato da Paulo Dybala, la rete direttamente da calcio piazzato che ha deciso Juventus-Atletico Madrid: "Dybala ha fatto un gol che non gli può consigliare nessuno - ha detto -, la prima cosa che viene in mente a un allenatore in quella situazione è: 'Ma che ca*** tiri da lì? Ha fatto un qualcosa di straordinario, l'applauso era dovuto per la prestazione ma soprattutto per un gesto tecnico straordinario". In basso il video.