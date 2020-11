Rivedi Zidane su Conte, alla vigilia di Real-Inter: "Era un leader in campo e lo è rimasto"

vedi letture

Alla vigilia di Real Madrid-Inter, il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane ha parlato anche del suo rapporto con Antonio Conte, ex compagno ai tempi della Juventus: “Da giocatore era capitano e uomo importante della nostra squadra. E’ ovvio che sia diventato un allenatore, non mi sorprende. Il nostro rapporto comunque è buono, anche se ultimamente non ci siamo sentiti così tanto. Quando stavo diventando allenatore sono andato a Torino e ho parlato con lui, fu fantastico. In generale abbiamo vissuto insieme 4-5 anni e abbiamo un ottimo rapporto”. Rivedi il passaggio dell'intervista in cui Zidane parla di Conte.