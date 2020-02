vedi letture

Rivoluzione attacco: Marotta e Ausilio pensano a cambiamenti importanti per l'estate

L'Inter può essere ancora una delle grandi protagoniste del mercato, nell'estate che verrà. Il rischio di perdere Lautaro Martinez a 111 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria attivabile a luglio, destinazione Real Madrid più che Barcellona, è alto. Per questo la dirigenza, con Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, non vuol farsi trovare impreparata. Del pacchetto attaccanti, Alexis Sanchez è in prestito secco e la sensazione è che l'Inter non vorrà sedersi al tavolo col Manchester United per discutere un'eventuale nuova trattativa per vedere ancora il cileno a Milano.

Cambia tutto d'estate Così a luglio può cambiare tutto. Detto di Romelu Lukaku che è perno imprescindibile del progetto Antonio Conte, Marotta e Ausilio sono al lavoro per valutare anche la strategia di una rivoluzione offensiva. L'incontro con l'entourage di Tahith Chong, in scadenza con il Manchester United, dovrebbe portare a una pronta acquisizione del giovanissimo talento olandese. Certo non come titolare e primo violino, ma come ricambio e alternativa che adesso manca in rosa all'Inter.

Ipotesi Aubameyang, pressing Mertens Tra i big occhio all'ipotesi Pierre-Emerick Aubameyang. Che può lasciare l'Arsenal, a gennaio ci ha provato il Barcellona ma i tempi erano ristretti per un'operazione così importante. Il gabonese potrebbe tornare a Milano, dove è cresciuto nel vivaio del Milan. Può essere uno dei grandi gioielli per il mercato estivo e l'Inter è attenta all'ipotesi anche se non è l'unica grande in Italia sul giocatore. Così resiste anche l'ipotesi Dries Mertens del Napoli: il belga resta in scadenza con gli azzurri. Piace alla Roma, al Chelsea. Anche a De Laurentiis, col quale però non c'è ancora l'accordo per il nuovo contratto.