Rizzoli su Milan-Roma: "Quei due non sono rigori. Compensazione? Mi auguro di no"

Il contatto tra Bennacer e Pedro non avrebbe dovuto portare a un rigore, come accaduto in Milan-Roma. Lo afferma Nicola Rizzoli, designatore arbitrale, ospite di Sky: “Qui è l’attaccante che va a creare l’occasione, Bennacer anticipa la posizione in maniera corretta. Ci sta che l’arbitro veda male in campo, anche io ho fatto errori grossolani. Indubbiamente qui ci sono gli estremi per intervenire sul VAR. Considerate che in questi momenti le proteste bloccano la possibilità di comunicare col VAR dell’arbitro, che è più impegnato a gestire le proteste e questo allunga i tempi di analisi”.

E il contatto Mancini-Calhanoglu?

“Questo è un contatto di gioco, tra due che giocando a calcio hanno degli scontri. Se il difensore non colpisce l’attaccante, difficilmente può essere punibile. Il calcio deve essere uno sport di contatto”.

Il dubbio sul rigore precedente non c’entra niente?

“Onestamente mi auguro di no”.

A breve tutte le parole di Rizzoli.