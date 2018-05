RMC SPORT - Abodi: "Spero che il VAR venga introdotto in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ stato inaugurato oggi il nuovo stadio ad Amatrice. La ricostruzione è stata finanziata tra gli altri dall'Istituto di Credito Sportivo e il presidente Andrea Abodi ha parlato a RMC Sport Live Show. Fra i molti temi toccati anche quello relativo alla prima stagione del VAR in Italia: "Sono stato tra i primi, da presidente della Lega di Serie B, a stimolare la federazione a proporsi per sperimentare questa tecnologia nel nostro paese. Gli arbitri sono sempre uomini e in un calcio sempre più veloce serve un aiuto del genere. Sono d'accordo che questa tecnologia possa essere introdotta anche in campo europeo. L'Italia dimostra che il VAR può rendere credibilità al calcio".