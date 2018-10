RMC SPORT - Ag. Borriello: "Felice a Ibiza: ha un futuro da dirigente"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

L'agente di Marco Borriello, Andrea D'Amico, ha commentato così la nuova avventura dell'ex attaccante della SPAL all'Ibiza nell'intervista concessa a RMC Sport: "Dopo i due anni alla SPAL, è nato il progetto per coinvolgere Marco ad Ibiza e poi entrare in dirigenza in futuro. Ci siamo trovati a mettere in piedi il progetto di una carriera da calciatore ma anche un futuro da dirigente, un progetto di vita, anche perché lui ha casa lì. Sentire Marco così felice mi rende orgoglioso".

