RMC SPORT - Ag. Rugani: "Rinnovo? La Juve decide i tempi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Torchia, agente FIFA, ha parlato ai microfoni di RMC Sport delle trattative con la Juventus per il rinnovo di Daniele Rugani: "Non c'è alcun problema, ma è il club che decide come e quando condurre le trattative. Io posso parlare, ma loro decidono i tempi. Per un giocatore sotto i 25 anni e con contratto fino al 2020, la scadenza non è lontanissima e nel club ci penserei".