RMC SPORT - Ag. Sepe-Grassi: “Juve? Non pensano a Napoli, solo al Parma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport durante la trasmissione A Tutto Napoli, organizzata in collaborazione della redazione di Tuttonapoli.net, l'agente Mario Giuffredi ha parlato di Luigi Sepe e Alberto Grassi, calciatori di proprietà del club partenopeo ma ora in forza al Parma.

Sepe e Grassi alla prossima giornata sfideranno la Juventus di Cristiano Ronaldo con la maglia del Parma e potranno fare un favore al Napoli. "I calciatori giocano per sé stessi e per la maglia che indossano al momento, il Napoli è un pensiero che non esiste. Sepe vuole dimostrare che poteva essere anche un portiere da Napoli. Grassi invece vuole dimostrare che in futuro potrà essere titolare anche in maglia azzurra", le parole del procuratore.