Attraverso RMC Sport, l'agente Nicola Innocentin ha parlato del suo assistito Amin Younes. Queste le sue parole, durante la trasmissione A Tutto Napoli: "Quante chance ha la squadra di Ancelotti in Europa League? Il Napoli se la può giocare, in panchina Ancelotti ha anche più esperienza di Emery a livello internazionale. Se il Napoli dovesse giocare come sa, può mettere in difficoltà qualsiasi squadra. In Champions e in Europa League è importante l'approccio, bisogna avere quello giusto per battere l'Arsenal. I gunners sono tra i favoriti, ma io dico che il Napoli può farcela. Per questo sosterrò i partenopei".

Ancelotti ha puntato tanto su Younes. L'ha atteso e difeso anche durante l'infortunio. "Ancelotti è un grande anche nella gestione psicologica del gruppo. Quando devi gestire delle situazioni con grandi campioni, acquisisci questa capacità. La situazione più difficile è quella di comunicare con chi è fuori, come lo è stato Amin. Tuttavia il ragazzo non ha mai perso la determinazione per rientrare al meglio e tornare a far parte dei convocabili. Va dato grande merito ad Ancelotti per aver fatto percepire la vicinanza al ragazzo, ma anche ad Amin che non ha mai mollato".