RMC SPORT - Ag.Borja Valero: "Spalletti un grande del calcio italiano"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alejandro Camaño, agente di Borja Valero, ha parlato anche del rapporto dello spagnolo con Spalletti e della possibile di vederlo alla Roma quando c'era il tecnico toscano sulla panchina giallorossa: "Credo che Spalletti è un grande del calcio italiano e credo che con Borja si è comportato bene. La settimana scorsa sono stato a Milano e l'Inter è molto contenta di Borja, non solo come calciatore ma anche come uomo. Borja alla Roma con Spalletti? Questa è una cosa ormai lontana. Il calcio va molto veloce e dobbiamo parlare del futuro. Quello che è vero è l'amore per la Fiorentina e non solo da parte di Borja ma anche sua moglie e suo figlio sono stati bene a Firenze. Tutto ha un tempo. La Fiorentina si è comportata bene con Borja e tutto quello che non è andato bene adesso è lontano".