RMC SPORT - Ballardini: "Il Napoli gioca meglio, ma lo stile Juve è vincente"

Fonte: Dai nostri inviati, Lorenzo Marucci e Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da TMW e RMC Sport a margine del "Football Leader 2018", l'allenatore del Genoa Davide Ballardini ha parlato così del dualismo Juventus-Napoli di questa stagione: "Sarri o Allegri? Non c'è un partito, ci sono due stili. C'è lo stile Juventus, che non è legato più di tanto all'allenatore. E poi c'è Sarri, un tecnico che dà un'identità chiara alla sua squadra. Quando vinci è perché lo meriti. Poi puoi giocare più o meno bene. La Juventus per tanti motivi come società è più brava delle altre. Il Napoli secondo me ha giocato molto meglio dei bianconeri, ma questo non basta".