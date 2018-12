RMC SPORT - Battistini: "Szczesny porta maglia di Buffon con personalità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Graziano Battistini, ex portiere e agente, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della crescita di Szczesny, portiere titolare dell'imbattibile Juventus: "È cresciuto tantissimo rispetto all'esperienza con la Roma. Ha grandi meriti e non pensavo potesse arrivare a questi livelli. Indossa la maglia di Buffon con personalità e spregiudicatezza. Ha uno stile essenziale, che non ruba l'occhio, ma sta dimostrando una continuità di rendimento importante".