RMC SPORT - Beneforti: "La Roma è inferiore solo alla Juventus"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parlato così dei temi di giornata: "La Roma vista stasera sta benissimo. Ho visto una squadra continua durante tutta la partita e non le capitava da tempo. Con uno Dzeko così è tutto più facile perché quando ha queste serate ce ne sono pochi più bravi di lui in Europa. E' devastante quando gioca così, stasera ha fatto tutto e ha mostrato una qualità notevole. La Roma vista stasera come qualità è inferiore solo alla Juventus".

El Shaarawy sta trovando una continuità importante?

"Sta per arrivare in doppia cifra quindi vuol dire che sta facendo un campionato davvero molto importante. Anche lui ha grandi qualità e quando sta bene fisicamente diventa un giocatore importante per la Roma. Se la Roma comincia a marciare è inferiore solo alla Juventus mentre è superiore all'Inter, al Milan e al Napoli. A vederla stasera si presenta contro il Porto in grandi condizioni".

Chievo la fiammella di speranza per la salvezza si è nuovamente spenta?

"Bisogna fare i complimenti al Chievo Verona perché io non so come possano pensare di salvarsi a questo punto. Di Carlo tiene tutti i giocatori concentrati e ha una squadra seria con giocatori come Giaccherini che tante squadre vorrebbero avere. L'epilogo del Chievo penso proprio che sarà la retrocessione, non vedo come si possa salvare".

Domani Parma-Inter. I nerazzurri non segnano da tanto, che partita ti aspetti?

"Spalletti è furbo e porta il discorso sempre dove vuole lui. Può parlar bene della sua fase offensiva quanto vuole ma l'ultima volta ha messo Ranocchia centravanti per trovare il go. Non penso che si possa parlare di una fase offensiva che funziona. Se l'Inter non fa risultato domani a Parma diventa un problema e una situazione difficile da sostenere. L'Inter però troverà la squadra peggiore perché il Parma è una squadra che si appiccica sugli avversari e riparte con Inglese e Gervinho. Il Parma deve essere preso con le dovute cautele perché è una squadra temibile. L'Inter se vuole andare in Champions League deve svegliarsi perché la Lazio sta andando, l'Atalanta non si ferma e il Milan si è ritrovato".