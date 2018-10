RMC SPORT - Bertotto: "Il Milan gioca un bel calcio, merito di Gattuso"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Valerio Bertotto, storico ex difensore dell'Udinese e della Nazionale italiana, è intervenuto nel corso del "Live Show" di RMC Sport: "Ventura che torna in panchina? Le scelte vengono fatte dalle società. E' un allenatore che ha palesato da tempo la voglia di tornare in panchina. C'è una domanda e un'offerta e il Chievo ha deciso di puntare su un allenatore di esperienza e che ha voglia di mostrare il suo valore dopo il fallimento azzurro. Il Napoli di Ancelotti? Credo che si sia trovato in mano una macchina ben oliata con autisti di primissimo livello. E' stato un punto di partenza che facilita il lavoro di uno dei tecnici più bravi al mondo come Ancelotti. Era inevitabile che riuscisse a coinvolgere i suoi nuovi ragazzi nelle sue idee di calcio. Quel po' di tempo che ci è voluto per adattare i giocatori alle nuove idee, serve anche ai migliori al mondo. Il Milan in corsa per la Champions? Trovo che il Milan abbia un'identità ben precisa e che Rino stia facendo un lavoro veramente eccelso. E' arrivato in corsa portando la squadra in Europa. Quest'anno si sta riproponendo, con qualche difficoltà, ma anche con una squadra che sta giocando a calcio e che ha dei giovani di talento da sfruttare. Non si può dire oggi se riuscirà ad entrare in Champions, ma la sensazione è buona. Vedere il Milan giocare a calcio è un bel vedere".