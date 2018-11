RMC SPORT - Bia sul Napoli: "Mi ricorda la Juve con l'arrivo di Allegri"

Da San Basilio a... Manchester! Davide Petrucci è l'ennesimo talento strappato all'Italia dai Red Devils. Stella degli Allievi della Roma, nel giugno 2008 il potenziale "nuovo Totti" fu voluto infatti a tutti i costi da Sir Alex Ferguson in persona, tanto da fargli assaporare più...

Giovanni Bia , ex giocatore del Napoli e ora procuratore, a RMC Sport commentando il pareggio degli azzurri con il PSG ha elogiato il presidente Aurelio De Laurentiis per aver portato Carlo Ancelotti nella città partenopea: “Ancelotti è stata una genialata di De Laurentiis, nessuno pensava che avrebbe potuto fare meglio di Sarri. Mi ricorda la Juve con l'arrivo di Allegri. Il Napoli ha acquisito il livello internazionale che prima mancava”.

