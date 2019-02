RMC SPORT - Bianchi: "Milan attendista, la Lazio merita qualcosa in più"

© foto di Federico De Luca

Walter Bianchi, ex giocatore anche del Milan, è intervenuto nel Live Show di RMC Sport nel corso del secondo tempo di Lazio-Milan, semifinale di andata della Coppa Italia: "Non è un atteggiamento positivo quello del Milan di stasera. Vedo una squadra attendista e vedo più convinta la Lazio in questa partita".

Forse il Milan si aspettava una Lazio più condizionata dagli infortuni?

"E' vero, probabilmente è così ma la voglia di riscatto da parte della Lazio o un pizzico di presunzione da parte del Milan sta portando a questa partita. Se c'è una squadra che meriterebbe di portare a casa il risultato stasera è la Lazio. Gattuso comunque sta lavorando bene e anche la società ha fatto bene soprattutto sul mercato".

Quanto conta la Coppa Italia per un Milan che lotta per il quarto posto?

"Sarebbe bello arrivare in Champions League ma forse la Coppa Italia è più alla portata di questo Milan. In campionato i rossoneri stanno facendo benissimo ma ci sono squadre più attrezzate. Gattuso comunque sta facendo un capolavoro perché adesso il Milan è una squadra".

Che pensa di Cutrone che è rimasto un po' emarginato dopo l'arrivo di Piatek?

"L'Ho conosciuto quando facevo l'assistente nell'Under 15 e posso dire che è un ragazzo in gamba. Non si può chiedere a Gattuso di cambiare modulo per far giocare Cutrone con Piatek. Cutrone deve un po' accontentarsi e avere un pizzico di modestia perché solo così potrà continuare a migliorarsi anche giocando poco. Cutrone ha alzato un po' la cresta quando aveva il posto diciamo fisso e la concorrenza di Piatek gli farà bene. Direi che il rendimento del polacco è sorprendente per quanto riguarda Cutrone mi auguro che tenga la modestia che aveva all'inizio perché è un giocatore importante".

Da ex Parma si può dire che la squadra di D'Aversa stia attraversando la prima crisi del campionato?

"Sì e mi dispiace tantissimo perché il Parma è l'esempio di come si fanno le cose. Si sono ricostruiti di anno in anno e anche in questa stagione stavano facendo bene. Come sono arrivati a sfiorare i posti validi per l'Europa hanno imbroccato una serie di risultati negativi che però ci possono stare per una squadra che fino a pochi anni fa era nei dilettanti. Spero si possano riprendere presto da questa situazione".

Domani l'altra semifinale di Coppa Italia, chi vede favorita tra Fiorentina e Atalanta?

"Sono due squadre vive che giocano sopra i cento allora e danno sempre il massimo. Non sono squadre che giocano a rallentare le azioni e penso che possa essere una partita piacevole e apertissima. Gasperini sa sempre motivare i suoi ragazzi ottenendo il massimo da tutti. Forse la Fiorentina ha qualcosina in più ma sarà una partita equilibratissima".