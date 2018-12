RMC SPORT - Bini: "Zaniolo giocatore completo, mi ricorda Marchisio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Graziano Bini, ex calciatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Nicolò Zaniolo, giovane trequartista che sta facendo molto bene in maglia giallorossa: "Lo scambio Nainggolan-Zaniolo? Sto scoprendo adesso il centrocampista della Roma. L'ho visto domenica e devo ammettere che non lo avrei ceduto per nessun giocatore. È la vecchia mezzala come Zaccarelli. Un giocatore completo. Si avvicina anche a Marchisio. Può diventare un calciatore importante".