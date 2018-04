RMC SPORT - Bisoli: "La Roma ci deve credere. Salah? Ai livelli di CR7"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'impresa che attende la Roma, chiamata a ribaltare il 5-2 subito a Liverpool: "Nulla è impossibile, devono crederci e la rimonta contro il Barcellona non è stata un caso. Non è detto che la Roma non possa ripetersi anche contro gli inglesi. Aggiungo però che quando devi recuperare, come deve fare la Roma, il Liverpool è la squadra peggiore da incontrare perché verticalizzano subito ed hanno attaccanti velocissimi. Salah è il prototipo del calciatore attuale. Corre ed ha una tecnica sopraffina, in questo momento è quasi al livello di Cristiano Ronaldo. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Pallone d'Oro? Sarei contento di veder vincere questo premio ad un giocatore che non sia Cristiano Ronaldo o Messi".

