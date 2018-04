RMC SPORT - Bosco: "Juve, alcuni fuori forma. Marchisio dura un tempo"

Juventus in crisi fisica, dopo il pareggio contro il Crotone. Ne ha parlato a RMC SPORT Andrea Bosco, editorialista di tuttojuve.com: "Devo dire che ho visto alcuni giocatori in condizione non ottimale: penso a Sturaro, ma anche Marchisio ha problemi da tempo. Dura un tempo o poco più, evidentemente l'infortunio gravissimo di un anno fa ha lasciato delle scorie. Adesso la partita dell'Allianz Stadium sarà non solo determinante ma anche bellissima. E credo che, a differnza di come sarebbe stata se il Napoli fosse arrivato a -6, con -4 non credo che sarà una partita d'attacco. Temo che vedremo una partita molto tattica e bloccata".