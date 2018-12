RMC SPORT - Bucciantini assolve Mourinho: "Ha fatto il massimo"

Ospite di RMC Sport, Marco Bucciantini ha parlato così dell'addio di Mourinho al Manchester United: "Ha spinto il calcio a un livello che poi gli è tornato contro. A Manchester ha fatto il massimo, era inferiore a tante altre squadre: come risultati non avrebbe potuto fare meglio. Il problema è che con la sua comunicazione ha alzato le aspettative che ha poi deluso. Intende il calcio in modo troppo esasperato. Ora sarà difficile riproporlo".